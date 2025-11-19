Müdür Kabakcı, 'Gençlerin emeğiyle büyüyen projeler, toplumumuzun geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında Gençlik Merkezlerinde ve Genç Ofislerde yürütülen çalışmaları ve yıl boyunca hayata geçirilen projeleri masaya yatırdı. Toplantıda, gençlerin eğitimden spora, sanattan teknolojiye kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği faaliyetler sunumlar eşliğinde değerlendirildi. Projelerde aktif rol alan gençler, sahadaki deneyimlerini paylaşarak gelecek dönem için önerilerde bulundu.

Müdür Kabakcı yaptığı açıklamada gençlerin dinamizmi ve üretkenliğinin her projeye değer kattığını belirterek, “Gençlerimizin fikirleri ve emeğiyle büyüyen bu projeler, toplumumuzun geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır. Tüm gençleri Gençlik Merkezlerimize, Genç Ofislerimize davet ediyor, birlikte daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.