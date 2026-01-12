Müdür Kabakcı Gevher Nesibe Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu

  • Haberler
Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda incelemelerde bulunarak, 'Yaptığımız bakım, onarım çalışmaları sayesinde yıpranan alanların onarıldığı, aydınlatma seviyesinin artırıldığı ve spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılmasının sağlandığı bir spor salonu ortamını hazırlamanın gayreti içerisindeyiz' dedi.

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. Müdür Kabakcı, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılmasını sağlandığını vurgulayarak, “Yapılan çalışmalarla birlikte spor salonunun fiziki koşulları iyileştirilerek daha güvenli ve kullanışlı hale getireceğiz. Yaptığımız bakım, onarım çalışmaları sayesinde yıpranan alanların onarıldığı, aydınlatma seviyesinin artırıldığı ve spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılmasının sağlandığı bir spor salonu ortamını hazırlamanın gayreti içerisindeyiz” açıklamalarında bulundu.

