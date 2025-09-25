Müdür Kabakcı, 'Hızlı bir şekilde öğrencilerimizin yanında ve hizmetinde oluyoruz''

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu ve yurtlara ziyaretler gerçekleştirerek denetimlerine devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Kabakcı ‘’ 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte yurtlarımızın pırıl, pırıl gençlerimiz ile dolup taşması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve denetimlerimiz gençlerimizin, öğrencilerimizin konfor alanlarını daha iyi hale getirmek için hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerimiz ile sık sık bir araya gelerek sohbetler toplantılar gerçekleştiriyor ve taleplerini dinliyoruz, çalışma arkadaşlarımız ile de yapmış olduğumuz istişareler neticesinde hızlı bir şekilde öğrencilerimizin, gençlerimizin yanında ve hizmetinde oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.