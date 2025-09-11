Müdür Kabakcı, 'İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek sporcumuza başarılar diliyorum'

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ve 14-15 Eylül 2025 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan 3. Etap Olimpiyat Milli Takım Kampı’nda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil edecek olan Taekwondo sporcusu Yasin Çimen'in antrenman çalışmalarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Müdür Kabakcı, antrenman çalışmaları hakkında antrenör Arzu Tan Sayan'dan bilgi aldı. Müdür Kabakcı, Yasin Çimen’e başarı dileklerinde bulunarak, "Sporcumuzun ülkemize güzel neticeler, başarılar kazandıracağına inanıyorum. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek. Sporcumuza katılacağı Olimpiyatlarda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.