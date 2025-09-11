  • Haberler
  • Gündem
  • Müdür Kabakcı, 'İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek sporcumuza başarılar diliyorum'

Müdür Kabakcı, 'İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek sporcumuza başarılar diliyorum'

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ve 14-15 Eylül 2025 tarihinde Adana'da düzenlenecek olan 3. Etap Olimpiyat Milli Takım Kampı'nda Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil edecek olan Taekwondo sporcusu Yasin Çimen'in antrenman çalışmalarını ziyaret etti. Müdür Kabakcı, 'Bayrağımızı göklerde dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek sporcumuza katılacağı olimpiyatlarda başarılar diliyorum' dedi.

Müdür Kabakcı, 'İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek sporcumuza başarılar diliyorum'

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ve 14-15 Eylül 2025 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan 3. Etap Olimpiyat Milli Takım Kampı’nda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil edecek olan Taekwondo sporcusu Yasin Çimen'in antrenman çalışmalarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Müdür Kabakcı, antrenman çalışmaları hakkında antrenör Arzu Tan Sayan'dan bilgi aldı. Müdür Kabakcı, Yasin Çimen’e başarı dileklerinde bulunarak, "Sporcumuzun ülkemize güzel neticeler, başarılar kazandıracağına inanıyorum. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek. Sporcumuza katılacağı Olimpiyatlarda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, şehre yeni gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
ERÜ, şehre yeni gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
Doğa Koleji'nden Kayyum açıklaması: Can Holding'in 121 şirketine el kondu
Doğa Koleji’nden Kayyum açıklaması: Can Holding'in 121 şirketine el kondu
İsrail'in Katar'a Saldırısına Tepki: Kayseri'den İsrail'e Müdahale Çağrısı
İsrail’in Katar’a Saldırısına Tepki: Kayseri’den İsrail'e Müdahale Çağrısı
Servis Sürücülerine kurallar hatırlatıldı
Servis Sürücülerine kurallar hatırlatıldı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak'
Başkan Çolakbayrakdar, “Trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak”
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, 'kişisel çıkarlara hizmet eden' kararı reddetti
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, 'kişisel çıkarlara hizmet eden' kararı reddetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!