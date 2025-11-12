Müdür Kabakcı, “Kayseri artık sadece kayakla değil, su sporlarıyla da öne çıkan bir şehir”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’nin su sporlarıyla ön plana çıktığını belirtti. Yamula Su Sporları Merkezi, Tomarza Kano Merkezi, Yahyalı Zamantı Irmağı Rafting Parkuru ile ilgili açıklamalarda bulunan Kabakcı, “Kayseri artık sadece kayakla değil, su sporlarıyla da öne çıkan bir şehir. Yamula, Tomarza ve Yahyalı’daki tesislerimizle hem gençlerimize yeni spor alanları kazandırıyor hem de doğa sporlarını destekliyoruz. Hedefimiz, bu merkezlerde ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek” ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Yamula Su Sporları Merkezi, modern tesisleriyle hem yelken hem de kano branşlarında faaliyet gösteriyor. Baraj gölünün geniş yüzey alanı, rüzgâr ve dalga koşulları sayesinde ulusal düzeyde yarışmalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte.

Merkez, her geçen yıl daha fazla sporcuyu ağırlıyor. Tomarza Kano Merkezi ise genç sporcular için bir eğitim üssü haline geldi. Amatör ve profesyonel sporculara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan merkezde, teknik çalışmalar, antrenman kampları ve yerel yarışlar düzenleniyor. Bölge halkının ilgisiyle birlikte Tomarza, kano sporunda Türkiye’nin yeni yıldızı olmaya aday gösteriliyor.Yahyalı Zamantı Irmağı Rafting Parkuru ise doğa tutkunlarının uğrak noktası. Kapuzbaşı Şelaleleri çevresinde gerçekleştirilen rafting etkinlikleri, heyecan dolu parkuru ve muhteşem doğal manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Rafting sporu, aynı zamanda bölgedeki turizm ve ekonomi için de önemli bir katkı sağlıyor. Bu üç merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte, Kayseri su sporlarında Türkiye’nin yeni çekim merkezlerinden biri haline geldi. Şehrin dört bir yanındaki bu yatırımlar, sporun ve gençliğin enerjisini suyla buluşturuyor” denildi.