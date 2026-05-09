Müdür Kabakcı, “Kayseri su sporlarında önemli yerlerden birisi oldu”

Kabakcı, “Kayseri’de bozkırın ortası olarak bilinen şehrimizde Zamantı’dan Yamula’ya, Özvatan’dan Yahyalı’ya, Bayramhacı’dan İncesu’ya kadar muhteşem bir örtü var. Özellikle su konusunda bu yıl daha da coşkulu. Tabi biz yaklaşık 2 yıldır Valimizin talimatıyla alanlarda yoğun bir çalışma yaptık. Su sporları merkezi olarak önemli bir birimimiz var, bu birimin kontrolünde 8 tane alanımızı parkur ilan ettik. Parkur ilan etmek hem turizm hem de spor anlamında gerçekleşti. Buralarda kano, akarsu kano, bot safari, paddle sup ve aynı zamanda su sporlarının tüm katmanlarıyla birlikte sporcularını yetiştiriyoruz. Kayseri şu anda Türkiye’de bir numara oldu. Özellikle sahil kentleri de dahil olmak üzere parkur ilan edilen en önemli yerlerden birisi Kayseri oldu. Bu vesileyle başta Valimize ve bize tüm destek veren unsurlara, su sporları merkezimize teşekkür ediyorum” dedi.