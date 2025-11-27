  • Haberler
  • Gündem
  • Müdür Kabakcı, 'Tüm gençleri daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz'

Müdür Kabakcı, 'Tüm gençleri daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz'

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, 'Tüm gençleri Gençlik Merkezlerimize, Genç Ofislerimize davet ediyor, birlikte daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz' dedi.

Müdür Kabakcı, 'Tüm gençleri daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz'

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından değerlendirme toplantısına katılan Müdür Kabakcı, Gençlik Merkezleri'nde ve Genç Ofislerde yürütülen çalışmaları ve yıl boyunca hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Tüm gençleri Genç Ofisler'e davet ettiğini ve birlikte daha büyük adımlar atacaklarını vurgulayan Müdür Kabakcı, “Gençlerimizin fikirleri ve emeğiyle büyüyen bu projeler, toplumumuzun geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır. Tüm gençleri Gençlik Merkezlerimiz'e, Genç Ofislerimiz'e davet ediyor, birlikte daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!