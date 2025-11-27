Müdür Kabakcı, 'Tüm gençleri daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz'

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından değerlendirme toplantısına katılan Müdür Kabakcı, Gençlik Merkezleri'nde ve Genç Ofislerde yürütülen çalışmaları ve yıl boyunca hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Tüm gençleri Genç Ofisler'e davet ettiğini ve birlikte daha büyük adımlar atacaklarını vurgulayan Müdür Kabakcı, “Gençlerimizin fikirleri ve emeğiyle büyüyen bu projeler, toplumumuzun geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır. Tüm gençleri Gençlik Merkezlerimiz'e, Genç Ofislerimiz'e davet ediyor, birlikte daha büyük adımlar atmaya çağırıyoruz” açıklamalarında bulundu.