Müdür Kabakcı, yurtlarda asansör, kalorifer ve su sistemleri gibi teknik donatıları inceledi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yurt ziyaretleri kapsamında asansör, kalorifer ve su sistemleri gibi başlıca teknik donatılarda incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yurt ziyaretleri kapsamında asansör, kalorifer ve su sistemleri gibi başlıca teknik donatılarda incelemelerde bulundu. 
Müdür Kabakcı, öğrencilerin konfor alanlarının her geçen gün daha ileriye götürmek için bu denetimleri sık aralıklar ile devam edeceğini vurguladı ve çalışmalarda hassasiyet gösteren personellere teşekkür etti.

