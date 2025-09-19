Müdür Kabakcı, 'Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu. Müdür Kabakcı, “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Yurtlarımızdaki nihai amacımız, sunulan bütün imkanların maksimum seviyede olmasını sağlamak. Bunun içinde incelemelerimiz sıklıkla devam edecektir. Ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz yoğun çalışma içerisinde. Yurtlarımızda öğrencilerimizi misafir etmek için bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.