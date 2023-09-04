Müdür Karaköse, “Şu an 26 bin 300 öğrenci ile eğitim öğretime başladık”

Uyum haftasının çok önemli olduğunu ifade eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Biz şu an 26 bin 300 öğrenci ile eğitim öğretime başladık. Uyum haftası da başladı. Uyum haftası da ana sınıfları, birinci sınıflar ve dokuzuncu sınıflar bu uyum haftasına katılacaklar. Uyum haftası oryantasyonu sağlayabilmek adına çok önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı. Kayseri’de de okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf olmak üzere toplam 26 bin 300 civarı öğrenci okula uyum programı kapsamında okulların yolunu tuttu. Diğer kademe öğrenciler ise 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Uyum haftasının oryantasyonu sağlayabilmek, uyum sürecini, iletişim kanallarını aktif hale getirebilmek, öğrencinin, velinin, öğretmenin arasında ki o diyaloğu sağlayabilmek adına çok önemli olduğunu ifade eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. İlimizde 2023-2024 eğitim öğretim yılına 26 bin 300 öğrenci yeni sisteme dahil oldu. Biz şu an 26 bin 300 öğrenci ile eğitim öğretime başladık. Uyum haftası da başladı. Uyum haftası da ana sınıfları, birinci sınıflar ve dokuzuncu sınıflar bu uyum haftasına katılacaklar. Uyum haftası adı üstünde o oryantasyonu sağlayabilmek, uyum sürecini, iletişim kanallarını aktif hale getirebilmek, öğrencinin, velinin, öğretmenin arasında ki o diyaloğu sağlayabilmek adına çok çok önemli. Özellikle ilk gün velilerimiz öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber oldular, okulu tanıdılar. Yarından itibaren öğrencilerimiz bu uyum sürecinde, öğretmenlerinin kontrollerinde bir hafta boyunca okul neresidir, okulun ne gibi imkanları var, öğretmenlerle nasıl iletişim kurulur, velilere aradaki iletişim nasıl kurulacak bu süreci öğrenecekler. Tabi ki resmi olarak 11 Eylül tarihi itibariyle eğitim öğretim sürecine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUĞUNUZUN DUYGULARI NELERDİR, BUNLARI AKŞAM EVDE KONUŞUN’

Velilerin çocuklarla diyalog halinde olup akşam okuldan geldikten sonra öğrenciye duygu ve düşüncelerini sormalarını ve velilerin öğretmenlerle irtibat halinde olması gerektiğini söyleyen Karaköse, “Bugün ki gözlemlerim şu; okula başlayan öğrencilerimiz ama daha heyecanlı olan velilerimiz. Veliler çok çok heyecanlı, sırada titriyorlar adeta. Bu tabi ki normal, anne, baba olmak, annelik babalık duygusu ve çocuğunuz ilk defa okula başlıyorsa o heyecanı yaşıyorlar, buraya kadar normal ama bundan sonra artık o heyecanı yenip, onu kontrol altına alıp, çocuğun okuldaki sürecini, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle beraber eş güdüm içerisinde takip edebilmesi, çocuğu izleyebilmesi önemli. Çocuğumuzu okula gönderdik, akşam geldi şeklinde olmaması lazım. Çocuğumuzu okula gönderdiğimizde akşam eve geldiğinde acaba günü nasıl geçti, neler yaptı, neler hissetti, bunları çocuğumuzla sohbet edebilmesi çok çok önemli. Öğretmenlerimizin okulda çocuğa vermiş olduğu önergeleri, davranışları evde onlardan haberdar olup onları pekiştirmek amaçlı tekrar etmesi önemli. Bunun içinde bir iletişim kanalı olması gerekiyor. İletişim dediğimizde velilerimizin sabahtan akşama kadar okulda beklemelerini istemiyoruz. Velilerimiz randevuları dahilinde çocukları hakkında bilgi alabilirler, okul yönetimi ile görüşebilirler ama onun dışında okuldaki disiplini ve düzeni bozmamak için tamamen buradaki süreci okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz takip edecekler. Lütfen çocuğumuz okula başladıktan sonra okulda nasıl zaman geçirmiş, neler hissetmiş, çocuğumuzun duyguları nelerdir, bunları akşam evde konuşun, anlattırın öğretmenlerimizle de mutlaka irtibat içerisinde olun. Acaba hangi önergeleri uyguluyorlar, bu önergeler sonucunda çocuklarımızda hangi davranışları bekliyoruz ve ebeveyn olarak evde ne yapmamız gerekiyor o eşgüdümü sağlamak adına gerekli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.