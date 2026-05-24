Müdür Saklav, '173 veteriner hekimle sahada olacağız'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas kurban pazarında yaptığı açıklamalarda bulundu. 173 veteriner hekimle birlikte sahada olacaklarını belirterek vatandaşları kurbanlık alırken ve aldıktan sonra ne yapmaları konusunda bilgilendiren Müdür Saklav, “Talas kurban pazarındayız. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle şu anda Tarım İl Müdürlüğümüze ait ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çalışmalarımıza, denetimlerimize devam ediyoruz. Kurban Bayramı'yla alakalı gerekli tedbirleri de hem Bakanlığımız hem Valimizin talimatları çerçevesinde aldık. Bu sene 173 veteriner hekimle sahada olacağız. Kurban pazarlarında, kesimhanelerde, geçici kurban kesim yerlerinde 24 saat veteriner hekimlerimiz görev alacak. Kurban pazarlarında özellikle kulak küpesine, hayvanların gebe olup olmadığına ve hayvanların sağlıklı olup olmadığına bakıyoruz. Buradan vatandaşlarımız geldiğinde kurban alırken Talas Belediyemizle birlikte ortaklaşa ve bizim veteriner hekimlerimiz gelip denetim yaparak buradaki hayvanın kurban olup olmadığına dair gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Aynı zamanda Beydeğirmeni mevkiinde veteriner yol kontrol denetim istasyonumuz var. Buradan ilimize gelen ve ilimizden çıkan kurbanlık hayvanları da orada denetliyoruz. Sağlıklı mı değil mi, kulak küpeleri var mı, evrakları uygun mu diye. İnşallah bu sene de Kurban Bayramı'nda tüm sahada olup denetimlerimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE YETERİ KADAR KURBANLIK VAR’

Kayseri’de yeterli sayıda küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanlarının olduğunu vurgulayan Müdür Saklav, “Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ‘Tarım Cebimde’ uygulamamız var. Vatandaşlarımız kurban pazarlarına geldiklerinde buradan küpe sorgulamadan girdiklerinde hayvanın kulak küpesini yazdıklarında hayvanın yaşının kaç olduğu, uygun olup olmadığı, aynı zamanda aşılarının yapılıp yapılmadığı, hangi işletmeden çıktığını, sağlıklı olup olmadığını buradan anlayabilirler. Bunun yanında da yine zorluk çekerlerse veteriner hekimlerimizden yardım isteyebilirler. Bu sene çok şükür Kayseri'mizde kurbanlık hayvan sayısıyla alakalı bir sıkıntı yok. Yeteri kadar büyükbaş, küçükbaş kurbanlık hayvanımız var. Geçen senekinden de sayımız fazla. Bununla alakalı da bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip pazarlardan kurbanlık hayvan satın alabilirler. Biz geçen sene yaklaşık 20 bin büyükbaş, 50 bin civarında da küçükbaş hayvan kurbanlık yapmıştık. Bu sene ondan daha fazla bir kurban sayısı oluşacak diye düşünüyoruz. Özellikle hayvanların kesildikten sonra kulak küplerini en yakın ilçe tarım müdürlüklerine teslim etmeleri, kesim sonrasında oluşabilecek herhangi bir hastalık şüphesinde de ilgili ilçe müdürlüğümüze, oradaki görev alan veteriner hekimlerimize başvurmalarını istiyoruz” açıklamalarında bulundu.