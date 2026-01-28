  • Haberler
  • Gündem
  • Müdür Saklav: '2025'te üreticilere 2 milyar lira destek ödemesi yapıldı'

Müdür Saklav: '2025'te üreticilere 2 milyar lira destek ödemesi yapıldı'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 2025 yılında Kayseri'de üreticilere toplam 2 milyar 915 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Müdür Saklav: '2025'te üreticilere 2 milyar lira destek ödemesi yapıldı'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 2025 yılında Kayseri’de üreticilere 1 milyar 949 milyon 944 bin lira Bitkisel Üretim Desteği, 843 milyon 394 bin lira Hayvancılık Desteği, 115 milyon 883 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği ve 6 milyon lira Balıkçılık ve Su Ürünleri Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 915 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri mobilyasının kalbi İstanbul'da attı
Kayseri mobilyasının kalbi İstanbul’da attı
Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Kırsal Hizmetler Artıyor
Kayseri'de Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile Kırsal Hizmetler Artıyor
Kar, buz ve tuzun tahrip ettiği yollar tamir ediliyor
Kar, buz ve tuzun tahrip ettiği yollar tamir ediliyor
CHP Bildiğiniz Gibi: Hizipler çatışması-Etnik çekişme
CHP Bildiğiniz Gibi: Hizipler çatışması-Etnik çekişme
Emniyet Sualtı Grup Amirliği Kayseri'de kuruldu
Emniyet Sualtı Grup Amirliği Kayseri’de kuruldu
'Elektronik sigara kullanımında ölüm oranları yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor'
"Elektronik sigara kullanımında ölüm oranları yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!