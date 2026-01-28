Müdür Saklav: '2025'te üreticilere 2 milyar lira destek ödemesi yapıldı'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 2025 yılında Kayseri’de üreticilere 1 milyar 949 milyon 944 bin lira Bitkisel Üretim Desteği, 843 milyon 394 bin lira Hayvancılık Desteği, 115 milyon 883 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği ve 6 milyon lira Balıkçılık ve Su Ürünleri Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 915 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıkladı.