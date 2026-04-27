Müdür Saklav '500 veteriner hekimle hayvan sağlığı ve hayvansal üretimi denetliyoruz'

Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında Mahall Kongre ve Balo Merkezi’nde program düzenlendi. Programa, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, veterinerler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Veteriner hekim deyince, ben de bir meslektaşınız olarak burada bulunmaktan dolayı onur ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Tabii Kayseri’miz bilindiği üzere bir ticaret ve sanayi şehri; ama aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri. Hayvansal üretim ve hayvan sağlığında da hayvan sayısında da Türkiye’de ilk on içerisinde yer alıyor. Tabii bunların devamı için de veteriner hekimlerimiz bir faaliyet gösteriyor, çalışma gösteriyor. Hem kamuda hem de özelde yaklaşık 500 veteriner hekimle Kayseri’deki hayvan sağlığı ve hayvansal üretimi denetliyoruz ve üretime destek, katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “25 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü için düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı günde hep beraber olduğumuzdan dolayı çok büyük onur, mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günümüz kutlu olsun. Mesleğimizin vatan millet aşkı, 'Korkma!' diyerek meslektaşımız Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı ile başladı. Beşerî hekimlik insan için, veteriner hekimlik insanlık içindir. Veteriner hekim demek, hayat demektir. Bizler dünyanın en saygın, ömür boyu yüksek ahlak ve sorumluluk gerektiren veteriner hekimliği mesleğinin birer üyeleriyiz. Hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin temini için 7/24 esasıyla çalışan; sessiz canların sesi olan, memleketi ve milleti için hizmet veren tüm meslektaşlarımızın 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere ahirete intikal eden tüm meslektaşlarımızı da burada rahmet ve sevgiyle anıyorum” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından mesleğinde 30 yılı aşkın süredir görev yapan veteriner hekimlere protokol tarafından plaket takdim edildi. Program, ünlü sanatçı Gizem İleri’nin sevilen şarkıları seslendirdiği konserin ardından sona erdi.