Müdür Saklav'dan elma bahçesinde inceleme

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, İlçe Müdürü Murat Ürker ve teknik ekipler; Ağırnas Mahallesi’nde yer alan “Mini Sprink Zirai Don Koruma Sistemi” bulunan kapama elma bahçesinde incelemelerde bulundu.

MİNİ SPRİNK NEDİR?

Tarım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte su tasarrufu sağlayan, etkili ve düşük maliyetli sulama sistemlerine olan ihtiyaç artmıştır. Bu sistemlerin başında gelen “Mini Sprink” küçük alanlarda homojen ve verimli sulama imkânı sunan modern bir çözümdür. Özellikle fide üretimi, sera içi uygulamalar ve peyzaj çalışmalarında büyük avantaj sağlayan mini sprinkler, doğru kullanıldığında tarımsal üretimi artırırken su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlamaktadır. Mini sprink, klasik sprink sistemlerine göre daha düşük debiyle çalışan, küçük çaplı ve hassas sulama sağlayan bir yağmurlama başlığıdır. Genellikle mikro sulama sistemlerinin bir parçası olan bu ekipman, küçük çaplı alanlarda etkili bir sulama sunar.