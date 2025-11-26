Müdür Saklav'dan üreticiye dezenfektan dağıtımı
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesi’nde faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Başkan Saklav, işletme sahibine ‘Hayvan Hastalıkları ile Mücadele’ kapsamında dezenfektan vererek yeni hayvancılık destekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.