Müdür Saklav, evcil hayvanlarda kimliklendirme ve aşı süreçlerini inceledi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ev Hayvanları Kimliklendirme Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Saklav burada faaliyetleri yerinde inceleyerek çip takma ve aşı uygulaması yaptı.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ev Hayvanları Kimliklendirme Merkezi’nde yerinde incelemelerde bulundu. Merkezde yapılan incelemelerde, ev hayvanlarının kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve aşı uygulamalarıyla ilgili süreçler değerlendirildi. Müdür Saklav burada çip takma ve aşı uygulaması yaptı.

