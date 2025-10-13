Müdür Saklav, evcil hayvanlarda kimliklendirme ve aşı süreçlerini inceledi
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ev Hayvanları Kimliklendirme Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Saklav burada faaliyetleri yerinde inceleyerek çip takma ve aşı uygulaması yaptı.
