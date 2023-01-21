Müdür Teltik: 'Yıkılan hiçbir okulun yerine okul dışında başka bir şey yapılmayacak'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, deprem riski nedeniyle taşınacak okullarla ilgili iddialara cevap verdi. Yıkılmasına karar verilen okulların yerine plan değişikliği yapılarak ranta açılacağı iddialarını yalanlayan Teltik, 'Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, yıkılan hiçbir okulun yerine okul dışında başka bir şey yapılmayacak' dedi. 

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  • 21.01.2023 15:01
  • Güncelleme: 21.01.2023 15:01
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Müdür Teltik: 'Yıkılan hiçbir okulun yerine okul dışında başka bir şey yapılmayacak'

3 ay önce yapılan deprem analizlerinde 3 okulun çürük raporu alması üzerine okullar tahliye edilerek öğrenciler yakınlarda bulunan başka okullara yerleştirildi. Besime Özderici Ortaokulu, Kadir Has Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu, Cemil Oğulcuk, Ahmet Kirazgiller ve Av. Ahmet Ulucan okullarının da taşınması gündemde. Bu okullarda inceleme süreci devam ederken taşınacak okulların yerine başka şeyler yapılacağı tartışması ortaya atıldı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, iddiaları net bir dille yalanladı. 

Taşınan ya da taşınması düşünülen okullar hakkında bilgi veren Teltik, “3 ay önce deprem performans analizleri yapıldı ve bu okulların göçme seviyesinde, yani çürük olduğu yönünde raporlar çıktı. Öğrencilerimizin can güvenliğine önem verdiğimiz için bu okulları boşalttık. Tahliye edilen okullar, Cumhuriyet İlkokulu, Mithatpaşa İlkokulu ve Ömer Halis Demir Lisesi idi. Bu okullardaki öğrenciler hemen yakınında bulunan okullara taşındı. Ve ikili eğitime geçerek öğrencilerin can güvenliğini sağlamış olduk” dedi. 

‘BİRKAÇ SENE İÇERİSİNDE DAHA MODERN VE DEPREME DAYANIKLI OKULLARIMIZI ÖĞRENCİLERİMİZE SUNACAĞIZ’

İddialarla ilgili de “Yıkılacak okullar henüz yıkılmadan yerine yenisinin yapılma talimatı geldi” diyen Milli Eğitim Müdürü Teltik “Şu anda arsa problemleri hallediliyor. Birkaç sene içerisinde daha modern ve depreme dayanıklı okullarımızı öğrencilerimize sunacağız. Geri kalan 6 okulun ise analiz incelemeleri devam ediyor. Bu raporların teyit edilmesi için Erciyes Üniversite’mize göndereceğiz. Bu raporlar teyit edildikten sonra öğrencilerimizin can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Kesinleşmiş rapor yok, prosedür devam ediyor. Raporlar sonuçlandıktan sonra çürük çıkarsa ya da güçlendirilmesi gerekirse ona göre hareket edeceğiz. Sağlam raporu gelirse de öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecekler. Vatandaşlarımız yıkılan okulların yerine bina yapılacağı yönünde dedikodulara itibar etmesinler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yık-yap projesiyle yıkılan okulun yerine bakanlığımız tarafından ödenek gönderiliyor ve hemen okul yapılıyor. Diyelim ki 24 derslik bir yeri yıktıysak yerine 36 derslik daha büyük, modern ve depreme dayanıklı binalarımızı yapıyoruz. Hiçbir okulun yerine okul dışında başka bir şey yapılmayacak” şeklinde konuştu.

1ha

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