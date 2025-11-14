Müdür Yiğit, 'ELMAS programıyla teknolojik altyapıyı oluşturacağız'

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Yiğit, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Hayatımız Eğitim" programına katılarak, moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Yiğit, ELMAS programı ile teknolojik altyapının oluşturulacağını, öğrencilerin istihdam edilmesinde bir endişelerinin olmaması gerektiğini belirterek, “Okulların önemli bir bölümü savunma sanayine yön veren kuruluşların faaliyet gösterdiği bölgelerde bulunmakta. Bu yakınlık, sektörle güçlü işbirlikleri kurulması, öğrencilere staj ve istihdam olanakları sunulmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla istihdam ve staj anlamında, ELMAS programı kapsamında önleri çok fazla açık. Çünkü 13 okuldan birisi. Hem ilimizdeki savunma sanayi sektöründe önde gelen firmaların staj ve istihdam olanakları var hem de çok büyük TAI, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN gibi büyük şirketlerde de staj yapma ve istihdam olanakları çok yüksek. Şu anda okuyacakları alan kariyerlerinde istihdam endişeleri olmayacağı bir bölüm. Biz neyi önemsiyoruz? ELMAS programı kapsamında sektörün bize desteğiyle hem teknolojik altyapıyı oluşturacağız hem de öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarını sağlayacağız. Sektörle, işbaşı eğitimle, staj eğitimiyle, tabi ki mezun olduktan sonra da istihdamlarıyla nitelikli eğitim almalarını ve istihdam edilmelerini doğracaktır” şeklinde konuştu.