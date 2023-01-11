Müebbet hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı

'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan aranan firari şahıs Nevşehir'de yakalandı.

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  • 11.01.2023 14:55
  • Güncelleme: 11.01.2023 14:55
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Müebbet hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan aranan firari şahıs Nevşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan “Müebbet” kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.B. tutuklandı

İHA

Kayseri Gündem
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