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Müebbet şahıs, öldürdüğü şahsın oğlunu yaralamaktan beraat etti

Kayseri'de, Y.A.'yı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan U.Y., Y.A.'nın oğlu D.A.'yı yaralama suçundan beraat etti.

Müebbet şahıs, öldürdüğü şahsın oğlunu yaralamaktan beraat etti

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, U.Y. husumetlisi Y.A.'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. U.Y. hakkında Y.A.'nın oğlu D.A.'yı da silahla yaraladığı gerekçesiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık U.Y. ve avukatı katıldı. U.Y., “Önceki ifadelerimi tekrar ederim” dedi. Avukatı ise, “Rapordaki aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Müvekkilin orada olmadığı da tespit edilmiştir. Farklı silahlar olduğu da raporda yer almıştır” dedi. Duruşma savcısı sanığın ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık mütalaa sonrası, “Avukatımın söylediklerini kabul ederim. Dünyada 7.65 mm mermi kullanan bir sürü insan var. Her hangi bir delil yok. Sadece müşteki beyanı vardır. Hiç bir delil yok” dedi. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanığın beraatine karar verdi.

Haber Merkezi

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