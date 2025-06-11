Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten

Mimarsinan OSB’de yer alan bir fabrika girişinde, 6 Eylül 2024’te meydana gelen olayda işçi olarak çalışan H.G. eski sevgilisi M.B. tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. M.B. 29 Nisan’da görülen duruşmada ağırlaştırımış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu olaydan yaklaşık 6 ay önce H.G.’nin M.B.’den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. M.B. hakkında ‘Kadına karşı tehdit’, ‘Hakaret’ ve ‘Israrlı takip’ suçlarından dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık M.B. duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“BENİM AĞZIMDAN KÖTÜ BİR LAF ÇIKMADI VE TEHDİT ETMEDİM”

Sanık ifadesinde, “Ramazan günü idi. Beni aradı. Akşam bir restoranda davetli oldugunu söyledi. Bir gün önce ben yemeğe davet ettim gelmedi. Bir gün sonra iftardan aldıktan sonra arabada tartışma oldu. H.G.’ye 2 koli verdiler, yol boyunca tartıştık. Arabanın kapısını suratıma çarptı indi. Benim ağzımdan kötü bir laf çıkmadı. Ben kesinlikle kendisine hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim. Bu olaydan sonra ilişkimiz devam etti. Nişanlandık, yüzük taktık. Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum" seklinde beyanda bulundu.

Sanık ‘Kadına karşı tehdit’ suçundan 9, ‘Israrlı takip’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam 13 ay hapis ve Bin 800 TL adli para cezasına çarptırıldı.