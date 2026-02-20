Müftü Yardımcısı Gökdere 'İbadetler kul ile Allah arasında bir bağdır'

İl Müftü Yardımcısı Mürsel Gökdere, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Bir Yudum Sohbet programına konuk olarak Moderatör Ahmet Avanlıer'in sorularını yanıtladı.

İbadetlere riyayı karıştırmamak gerektiğini belirten Müftü Yardımcısı Mürsel Gökdere, “İbadetler kul ile Allah arasında bir bağdır. O bağın sağlam olması lazım, şase yaptırmamak lazım. Şaseyi de şöyle, belki kulaklarımızda kalıcı olur. Mesela riya. Riyayı karıştırmayacağız. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? 'Allah Teala buyurdu ki: Oruçlunun sevabını ben vereceğim. 'Mesela şimdi gizli olarak gitse insan şurada bir şeyler yese içse, gelse 'Oruçluyum.' diyebilir mi? Diyebilir. Dolayısıyla içerisine riyanın karışmadığı veya en az karıştığı bir ibadet. Onun için muhterem hocam, yani çok kıymetli olması hasebiyle ibadetlerimizde şase yaptırmayacağız. Namazlarımıza; gösteriş, desinler, duysunlar. 'Ya ben işte şuraya şunu yaptım.' veya 'Şuna şu kadar fakiri doyurdum.' veya 'Buraya bunları yaptım, bunlar da benim eserim.' Bunları belki zaman zaman hem sosyal medya paylaşımlarımız hem böyle ikili sohbetlerdeki paylaşımlarımızda tavsiye olsun, teşvik olsun niyetiyle oluyorsa buna da dikkat etmek lazım, hassas bir çizgi var orada. Çünkü bunun bir sonraki adımı farklı yerlere doğru gider. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla; 'Şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum.' Bu kadar. Umreye, hacca giden kardeşlerimiz; 'Biz umreye gittik, şu kadar umre yaptık.' İşte 'Tavaf ederken ben...' böyle bir canlı yayınla veya 'İşte Arafat'ta ben.' böyle el açıp dua edip. Yani şimdi anı olarak veya hatıra olarak kalsın diye fotoğraf çekmekte herhangi bir sakınca yok. Oraya baktıkça oranın özlemi gider. Dolayısıyla ama böyle ibadetlerimizde riyanın, gösterişin. Yani gerçekten bilmiyorum, dikkat etmek lazım. Çünkü hocam, sözünüzü unutmayın, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi: Allah, sizlerin samimi olarak yaptığınız ibadetleri kabul eder. Ben şimdi bir lira bir yere sadaka da versem, bir rekat namaz da okusam, bir tane salavat da okusam; eğer samimiysem Allah kabul ediyor. Çok dikkat etmek lazım. Amellerimizin boşa gitmemesi için, Allah katında yarın kıyamet gününde onu kat kat karşımızda bulabilmemiz için önce niyet, samimiyet, ihlas hocam. Buna dikkat etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.