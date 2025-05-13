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Muhalifler Sağanak Yağış Üzerinden Büyükşehir'e Yüklendi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'ye yağan sağanak yağmur üzerinden Büyükşehir'e yüklenerek, yapay zeka raftingi paylaşıp 'Keşke, seçim kampanyalarınızda harcadığınız kamu kaynaklarını, şehrin alt yapısına harcasaydınız' dedi.

Muhalifler Sağanak Yağış Üzerinden Büyükşehir'e Yüklendi

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle birçok bölgede vatandaşlar ve sürücüler olumsuz etkilendi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile altyapının yetersiz olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. İYİ Partili Yücel: “Kayseri’de 5 dakikalık yoğun yağış, alt yapısı yetersiz olan şehrimde, vatandaşı perişan etti, vatandaşlarımız şehrin perişanlığını Kayseri zekası ile gündeme taşıdı. Keşke, seçim kampanyalarınızda harcadığınız kamu kaynaklarını, şehrin alt yapısına harcasaydınız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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