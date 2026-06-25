Muharrem Ayı'nda aşure kazanları kaynamaya başladı

Müslümanların hicri yılbaşı olarak kabul ettikleri Muharrem Ayı kapsamında birlik beraberlik ve bereketin simgesi olarak aşure günü kutlanıyor.

Aşure Günü’nün önemi ve yapımı ile ilgili bilgiler veren Aşureci Kemal Esendemir, “Aşure Muharrem ayında başlar. Aşure günü Hazreti Nuh’tan gelmedir. Genel kültürü olan bir tatlıdır. Ama nedense sadece aşure ayında yeniliyor. İnsanların diğer aylarda aklına gelmiyor. Ama biz dükkanımızda 365 gün aşure yapıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Aşurenin sağlığa faydalarının olduğunu söyleyebilirim. Aşure kesinlikle kansere savaş eder. Neden diye sorarsanız, içerisinde bakliyatlar var. Bu bakliyatlar zaten direk kanserle savaşır ve damak tadı olarak çok mükemmel bir tadı vardır” dedi.

Bu dönemde aşureye olan talebin çok fazla olduğunu belirten Esendemir, “Aşure ayında şu anda talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Fabrikalar, kurumlar ya da ev hanımları bizlerden sipariş veriyorlar. Bu dönemde işlerimiz çok yoğun. Bizler dükkanımızda klasik, orman meyveli, portakallı, sütlü ve çikolatalı olmak üzere 5 çeşit aşure yapıyoruz. Her biri ayrı güzellikte aşurelerdir” ifadelerini kullandı.