Muharrem ayı neden önemlidir?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı bugün başladı. Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan Muharrem ayının ilk günü hicri yılbaşı olarak bilinmektedir. 

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  • 19.07.2023 14:20
  • Güncelleme: 19.07.2023 16:16
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Muharrem ayı neden önemlidir?
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Muharrem Ayının önemi nedir? Aşure Günü ne zamana denk gelir? 2023'te Muharrem Ayı ne zaman başlar ve biter? Hepsini bu yazımızda öğrenebilirsiniz!

Hicri takvim, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ettiği sene esasıyla, kameri ayların temel kabul edildiği takvimdir. Hicri takvime göre yılın 1. ve ilk ayı Hicri yılbaşı olan Muharrem 19 Temmuz 2023 (1445) Çarşamba günü itibariyle başlar. Zilhicce ayından sonra, Hicri takvimde yeni yıla girilir ve Muharrem ayı başlar. Muharrem ayı ile birlikte 1445 yılına girildi. Peki, Muharrem ayı ve önemi nedir? Aşure günü ne zamandır?

Muharrem Ayının Önemi Nedir?

Kelime anlamı itibariyle haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamlarına gelen Muharrem ayı savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep dört haram aydır. Muharrem ise Hicri takvim sıralamasına göre bunların birincisidir. Oruç ibadeti ve aşure ikramlarıyla kıymetlenen, haram aylardan biri ve hicri yıl başlangıcı olması hasebiyle Muharrem ayı İslamiyet’te oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadis-i şerifinde “Şüphesiz ki, zaman döndü, dolaştı Allah’ın gökleri ve yerleri yarattığı gündeki şekline geldi. Sene on iki aydır, bunlardan dördü haramdır ki üçü peş peşedir, bunlar da Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharremdir.” buyurmuştur. Hz. Ömer’in halifeliği devrinde 638 yılında Resul-i Ekrem’in Mekke’den Medine’ye hicretinin resmi takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle muharrem hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Arap hükümdarları yeni yılın ilk gününe saygı gösterir ve tebrikleri kabul etmek üzere törenler düzenlerlerdi. Osmanlılar döneminde de muharrem ayında devlet erkânı padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahtan “muharremiyye” denilen hediyeleri alırlardı.

Muharrem Ayı Ne Zaman Başlar?

Hicri takvime göre her Muharrem ayı geldiğinde yeni yıla girilir. 2023 Muharrem ayı ise 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bu sene 1444 yılından 1445 yılına giriliyor. Böylece İslamiyet’te yeni yıl tebrik ediliyor ve şöyle bir örnek mesajla kutlanıyor: “Yeni hicri senenizi tebrik eder, ilmi-manevi inkişafımız için yeni bir başlangıç olmasını diler, ümmet-i Muhammed’in huzuru ve muhafazasına ve daha nice hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.”

1ha

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