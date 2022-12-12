Muharrem İnce: 'Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz'

Kayseri'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce 6 yaşındaki çocuğa dini nikah kıyıyorlar, sapıklığa bakın. O nikahı kıyan imam, şahitlik edenler, anne, baba, komşu, bunu görmezden gelen polis, sahte rapor veren doktor, davayı açmayan savcı hepsini hapse tıkmak lazım dedi.

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  • 12.12.2022 16:50
  • Güncelleme: 12.12.2022 19:11
Muharrem İnce: 'Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce; "6 yaşındaki çocuğa dini nikah kıyıyorlar, sapıklığa bakın. O nikahı kıyan imam, şahitlik edenler, anne, baba, komşu, bunu görmezden gelen polis, sahte rapor veren doktor, davayı açmayan savcı hepsini hapse tıkmak lazım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sivas Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden İnce, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce; altılı masaya yüklenerek; "Altısı bir araya gelecekmiş, karar verecekmiş, cumhurbaşkanı da yapacakmış. Böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi?" dedi. İnce; "Türkiye’yi geziyorum. Her gittiğimiz yerde konu net; geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Herkesin problemi bu. Herkes ayın sonunu getiremediğinden, esnaf satış yapamadığından şikayetçi. Bir de ’sığınmacıları ne zaman göndereceksiniz?’. Başka ikinci bir konuyla karşılaşmadım. Türkiye’de siyasetin gündemine bakıyoruz; Cumhur İttifakı diyor ki; ’partili cumhurbaşkanlığı devam etsin’. Altılı masaya bakıyorum; ’biz partili cumhurbaşkanı istemiyoruz’ diyoruz, onlar da diyor ki; ’parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun’. 6’sı bir araya gelecekmiş, karar verecekmiş, cumhurbaşkanı da yapacakmış. Böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Yüzde 2 oy almış partinin genel başkanından emir alan yüzde 50+1 almış cumhurbaşkanı olur mu? Ne partili cumhurbaşkanı olsun, ne parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun. Memleketin evladı olsun. Bunların ikisinde de yokuz" ifadelerini kullandı.

"Babacan’dan mı, Davutoğlu’ndan mı demokrasi alacağız?"

Doğru yapılan işlere destek verdiğin, yanlış olduğunu gördüğü işlere de karşı çıktığını aktaran İnce; altılı masadakilerin demokrasi sicilinin bozuk olduğunu belirtti. İnce; "Altılı masadakilerin de demokrasi sicili bozuk. 2019’da AK Parti’den ayrılmış, 17-20 sene AK Parti’ye hizmet etmiş, şimdi ayrılan Babacan’dan mı, Davutoğlu’ndan mı demokrasi alacağız biz? Dokunulmazlıklara ’evet’ diyenlerden mi alacağız? 2010 referandumuna ’evet’ oyu verdi bunlar, yargı FETÖ’ye teslim edilirken. 2017 referandumuna da ’evet’ oyu verdiler. Bunların içinde demokrasi sicili pırıl pırıl olan sadece benim. 20 yıldır bu milletin önündeyim, nerede hata yapmışım? Doğruya ’doğru’, yanlışa ’yanlış’ diyorum. Libya tezkeresinde hükümeti destekliyorum, mavi vatanda destekliyorum, Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmesini destekliyorum, az bile yapmış. İHA’ları, SİHA’ları destekliyorum. Ama Erdoğan’ın eğitim, tarım, yargı, sığınmacı politikasını desteklemiyorum. Bir iş doğru yapıldığı zaman ’doğru’ diyeceksin, yanlış olduğu zaman ’yanlış’ diyeceksin" diye konuştu.

"6 yaşındaki çocuğa dini nikah kıyıyorlar, sapıklığa bakın"

6 yaşındaki kız çocuğunun dini nikahla evlendirilmesine de tepki gösteren İnce; "Anayasa değişikliği yapıyorsunuz da, o anayasa değişikliğinde 6 yaşında kız çocuklarına 29 yaşında adamların nikah kıymasını engelleyecek bir madde neden koymuyorsunuz? Mağdur 2 yıl önce şikayet etmiş, bakanlık saklamış. 6 yaşındaki çocuğa dini nikah kıyıyorlar, sapıklığa bakın. O nikahı kıyan imam, şahitlik edenler, anne, baba, komşu, bunu görmezden gelen polis, sahte rapor veren doktor, davayı açmayan savcı hepsini hapse tıkmak lazım" dedi.

"Asgari ücret 10 bin TL"

Memleket Partisi olarak asgari ücret tekliflerinin 10 bin TL olduğunu da sözlerine ekleyen İnce; "Asgari ücret tartışıyoruz. Memleket Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 10 bin TL, yetmez ama 10 bin TL. Fakat unutulan bir kesim var burada, emekliler. Onlar, asgari ücretin çok altında hayatlarını çok zor devam ettiriyorlar. Asgari ücret kadar emeklileri de tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Yurtdışı ziyaretleri sorulması üzerine İnce; Almanya’dan yeni döndüğünü Bulgaristan’a gideceğini söyledi.

"Ben olsam Muharrem İnce’yi seçerdim"

Esnaf ziyaretinde bir vatandaşın sorusu üzerine Zafer Partisi ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen İnce; Bahçeli’nin Millet İttifakı’nın adayı için ’Sınıf arkadaşımı tercih ederdim’ cümlesinin hatırlatılması üzerine ise "Ben olsam Muharrem İnce’yi seçerdim’ şeklinde cevap verdi.

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İHA

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