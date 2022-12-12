Muharrem İnce Kayseri'de esnafı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaptığı esnaf gezisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 12.12.2022 16:11
  • Güncelleme: 12.12.2022 19:13
Muharrem İnce Kayseri'de esnafı ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri’de yaptığı esnaf gezisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Talas ilçesine parti otobüsüyle geldi. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, esnafları ziyaret etti. Yoldaki ve kafelerdeki vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden İnce, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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İHA

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