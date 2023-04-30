Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları da hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de Kayseri programı netleşti.

İnce, 4 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'da Kayseri’de olaca