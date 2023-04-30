Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında 4 Mayıs'ta Kayseri'ye geliyor.
- 30.04.2023 15:05
- Güncelleme: 30.04.2023 15:05
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları da hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de Kayseri programı netleşti.
İnce, 4 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'da Kayseri’de olaca
1ha
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