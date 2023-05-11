Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" ifadelerini kullandı.Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

"SON 45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."