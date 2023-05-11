Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Cumhurbaşkanlığı seçimine birkaç gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, tehdit ve 'bel altı' görüntüleri yayma iddiaları karşısında pes ederek, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

PAYLAŞ
  • 11.05.2023 15:09
  • Güncelleme: 11.05.2023 15:09
  • 121
Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" ifadelerini kullandı.Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

"SON 45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yakında açılıyor

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yakında açılıyor

Tramvay hattında tehlikeli kaza

Tramvay hattında tehlikeli kaza

Bakan Akar'dan 'istikrar' vurgusu

Bakan Akar'dan 'istikrar' vurgusu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

DAHA FAZLA
Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı