Muharrir Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından çıkarılan Muharrir Dergisi’nin 2023 Mayıs Haziran sayısı yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi yayın organı olan “Muharrir” Dergisi ile ilgili bilgiler veren Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu konu ile ilgili şunları söyledi:“Muharrir Dergimizin bu sayısında da, şubemizin faaliyetlerine yer verdik. Özellikle geçtiğimiz aylarda başladığımız yeni programımız, ‘Kayseri’nin Unutulmaz Şahsiyetleri’ programı ile ilgili tanıtımların yer aldığı dergimiz bu anlamda bu faaliyetlerimizin duyurulması için çok önemli bir görev üstlendi. İnşallah bundan sonraki sayılarda da, içeriğini daha da zenginleştirerek dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırma imkanına kavuşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.