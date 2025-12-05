Mühendis Yılmaz, 'Türk mühendisleri tarihe yön vermiştir'

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü, mühendislik mesleğinin topluma yaptığı katkıları, teknolojik gelişmeleri ve mühendislerin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nde yaptığı açıklamada, Türk mühendislerinin dünya çapında tarihe yön verdiklerini belirterek, “Bugün 5 Aralık, Dünya Mühendisler Günü. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu adına tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bu anlamlı günde, tarihte önemli izler taşıyan, tekerleğin icadından, yerleşik hayata geçildiği, mühendisliğin önemini gösteren fotoğraf sergimizi açtık. Ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgi alaka var. Mühendislik tarihi çok eskiye dayanıyor. İnsanların ilk yerleşik hayata geçmesiyle beraber tarım faaliyetlerini başlatmaları ve yapıları oluşturmaları sonucunda, buralarda kullandıkları aletlerin yapımıyla birlikte mühendislik tarihi başlıyor. Bu sergimizde de o günden bugüne kadar mühendislik tarihindeki önemli icatları, tarihe yön veren, tarihe iz bırakmış, insanlık hayatının gelişimini sağlayan icatların fotoğrafları ve açıklamalarıyla beraber ziyaretçilerle paylaştık. Makina Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak, kurulduğumuz ilk günden beri, kurulduğumuz ilk gündeki ülkümüzle birlikte mühendislik faaliyetlerinde, meslektaşlarımızın mesleki emeklerinin onurlandırılması, mesleki gelişimlerinin sağlanması, aynı zamanda genç mühendislere ilham verecek ortamların oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Mühendislik uygulamaları hayatımızın her evresinde. Günlük yaşantımızın sürdürülebilmesi için deprem, yangın, sel gibi doğal faaliyetlerden güvenliğe kadar mühendislik uygulamalarının ve projelerinin önemini günümüzde de yaşamaktayız. Türk mühendisleri de bu bağlamda dünya çapında önemli projelerle tarihe yön vermiştir” şeklinde konuştu.

‘YAPAY ZEKANIN GELİŞMESİ, MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLIYOR’

Mühendis Yılmaz, yapay zekanın gelişmesinin mühendislik sektörüne önemli bir katkı sunduğunu söyleyerek, “Yapay zekanın gelişmesi mühendislik faktörünü zarara uğratmak yerine, tam tersi yönde, yapay zekayla yürütülmesi, makinaların yapay zekayla çalışması, daha hızlı veri alması, daha hızlı verilerin geliştirilmesi, aynı zamanda aldığı verileri değerlendirip kullanılmasında mühendislik faaliyetlerine çok büyük önem kazandırmaktadır. Yapay zekanın algoritmasının çok geniş ve araştırmasının büyük olması mühendislik çalışmalarına gerçekten büyük önem ve katkı sağlamaktadır” açıklamalarında bulundu.