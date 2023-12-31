Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokma dağıtıldı

BBP Kayseri İl Teşkilatı ve Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü sebebiyle anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımı yaptı.

PAYLAŞ
  • 31.12.2023 17:23
  • Güncelleme: 31.12.2023 17:23
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokma dağıtıldı

Tilavet ve lokma dağıtımı öncesi konuşan Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, “’Bir elime güneşi, bir elime de ayı da koysanız ben bu davadan vazgeçmem’ diyen resulün davasını yaşama gayretine şahidiz. Gerçek liderler, sandıklardan yüksek oy alanlar değil, vefat ettikten yıllar sonra fikirleri yaşayanlar ve en kritik meselelerde geriye dönülüp ‘acaba ne demişti?’ diye bakılanlardır” dedi.
Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü sebebiyle anma töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımı yapıldı.
Tilavet ve lokma dağıtımı öncesi konuşan Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, “’Bir elime güneşi, bir elime de ayı da koysanız ben bu davadan vazgeçmem’ diyen resulün davasını yaşama gayretine şahidiz. Gerçek liderler, sandıklardan yüksek oy alanlar değil, vefat ettikten yıllar sonra fikirleri yaşayanlar ve en kritik meselelerde geriye dönülüp ‘acaba ne demişti?’ diye bakılanlardır. Kıble yürekli, gül gönüllü, hilâl bakışlı, Hazreti Hamza duruşlu, bozkurt tavırlı, İ'lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’nün hâdimi Muhsin Başkanım, doğum günün kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Ayrıca bugünün Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret edişinin 1445’inci yılı olması sebebiyle hicri yılbaşını da kutlayan Başkan Dirmen, “Yüce Rabbimiz yeni hicri yılı hayırlara vesile eylesin. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam âleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir gayret, özveri ve fedakârlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Özocak: 'İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşadı'

Başkan Özocak: “İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşadı”

Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

Gazinoda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Gazinoda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Pazarcı cinayetine kurban giden sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Pazarcı cinayetine kurban giden sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Takla atan otomobil parka savruldu

Takla atan otomobil parka savruldu

Germir ASM ve 112 Acil İstasyonu yakında hizmete girecek

Germir ASM ve 112 Acil İstasyonu yakında hizmete girecek

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

4
Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

5
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

6
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğdere rampasında tehlikeli kaza

Göğdere rampasında tehlikeli kaza

Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'de çok sayıda Siyonist asker öldürdük

Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'de çok sayıda Siyonist asker öldürdük

DAHA FAZLA
Filistinli eski Bakan ve Mescid-i Aksa Hatibi, Siyonistlerin saldırısında şehit oldu

Filistinli eski Bakan ve Mescid-i Aksa Hatibi, Siyonistlerin saldırısında şehit oldu

Pazarcı cinayeti zanlısı 3 kişi tutuklandı

Pazarcı cinayeti zanlısı 3 kişi tutuklandı

Vali Gökmen Çiçek: '2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum'

Vali Gökmen Çiçek: '2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum'

Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokma dağıtıldı

Meyve sebze halinde 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Meyve sebze halinde 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi