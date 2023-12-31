Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokma dağıtıldı

Tilavet ve lokma dağıtımı öncesi konuşan Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, “’Bir elime güneşi, bir elime de ayı da koysanız ben bu davadan vazgeçmem’ diyen resulün davasını yaşama gayretine şahidiz. Gerçek liderler, sandıklardan yüksek oy alanlar değil, vefat ettikten yıllar sonra fikirleri yaşayanlar ve en kritik meselelerde geriye dönülüp ‘acaba ne demişti?’ diye bakılanlardır” dedi.

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü sebebiyle anma töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımı yapıldı.

Tilavet ve lokma dağıtımı öncesi konuşan Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, “’Bir elime güneşi, bir elime de ayı da koysanız ben bu davadan vazgeçmem’ diyen resulün davasını yaşama gayretine şahidiz. Gerçek liderler, sandıklardan yüksek oy alanlar değil, vefat ettikten yıllar sonra fikirleri yaşayanlar ve en kritik meselelerde geriye dönülüp ‘acaba ne demişti?’ diye bakılanlardır. Kıble yürekli, gül gönüllü, hilâl bakışlı, Hazreti Hamza duruşlu, bozkurt tavırlı, İ'lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’nün hâdimi Muhsin Başkanım, doğum günün kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Ayrıca bugünün Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret edişinin 1445’inci yılı olması sebebiyle hicri yılbaşını da kutlayan Başkan Dirmen, “Yüce Rabbimiz yeni hicri yılı hayırlara vesile eylesin. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam âleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir gayret, özveri ve fedakârlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.