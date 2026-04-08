Muhtar Bilgi Sistemi'ne 2 bine yakın talep geldi

Gerek merkezde gerekse kırsalda vatandaşların talep ve önerilerini hem kendilerinden bizzat yerinde hem de muhtarlarından öğrenen Başkan Büyükkılıç, etkin ve hızlı bir yerel yönetim faaliyeti gerçekleştirmek hedefiyle muhtarlar ile teknoloji altyapısı oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla dayanışarak kırsal bölgeler başta olmak üzere tüm şehirde özverili hizmetine devam ediyor.

Yaklaşık 10 aylık süreçte aktif olarak kullanılan Muhtar Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın uç beyi olarak nitelendirdiği muhtarların talep, öneri ve ihtiyaçlarını hızlı ve düzenli bir şekilde iletmesine imkân sağlarken, belediye ile muhtarlar arasındaki iletişimi dijital ortamda da güçlendiriyor.

Sistemde Muhtarlar Tarafından, Yaklaşık 2 Bin Talep Oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen sistem sayesinde muhtarlar tarafından sistemin devreye alınmasından bu yana yaklaşık 2 bin talep oluşturuldu.

Birkaç Saniye İçerisinde Oluşturulabilen Talepler, İlgili Birimlere İletiliyor

Muhtarların mbs.kayseri.bel.tr adresi üzerinden cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla sisteme giriş yaparak, talep, öneri ve ihtiyaçlar, fotoğraf ve belge eklenerek birkaç saniye içerisinde oluşturulabiliyor ve ilgili birimlere iletilmek üzere sisteme kaydediliyor.

Muhtarların belediye ile iletişimini daha hızlı ve düzenli hale getirmeyi amaçlayan sistem ile bu zamana kadar bin 913 talep oluşturulurken, iletilen talepler, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla ilgili belediye birimlerine ve gerekli durumlarda diğer kamu kurumlarına yönlendirilerek değerlendirmeye alınıyor.

Başvurular Talep Türü, Öncelik Durumu ve Mahalle Bilgileri Bazında Sınıflandırılıyor, Büyükkılıç Takip Ediyor

Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden iletilen başvurular; talep türü, öncelik durumu ve mahalle bilgileri bazında sınıflandırılarak değerlendiriliyor. Tüm talepler ayrıca grafiksel olarak analiz edilerek raporlanıyor ve bu analizler Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Böylece mahallelerden gelen ihtiyaçlar daha sistemli şekilde incelenirken, çözüm süreçleri daha hızlı ve etkin şekilde yürütülüyor.

Sistem, Yerel Yönetim Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırıyor

Belediye yetkilileri, Muhtar Bilgi Sistemi sayesinde muhtarların taleplerinin daha düzenli takip edildiğini ve mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale edilebildiğini belirterek, sistemin yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini arttırdığını ifade etti.