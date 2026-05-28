Muhtardan Mahale Sakinlerine Ücretsiz Et Çekimi

Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, mahalle sakinleri verilen sözün tutulmasından dolayı Muhtar Yunus Karanfil’e teşekkür etti. Bayram süresince devam edecek hizmet kapsamında vatandaşların kurban etleri ücretsiz şekilde çekilirken, mahallede dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlandı.

Mahalle sakinlerinin bayramı daha huzurlu ve rahat geçirmesi için çalıştıklarını belirten Muhtar Yunus Karanfil, “Birlikte paylaşıyor, birlikte güçleniyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için mutluluk ve sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz et çekimi hizmeti, Cumhuriyet Mahallesi’nde bayram dayanışmasının örnek uygulamalarından biri olarak değerlendirildi.

