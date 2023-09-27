Muhtardan yaşlı ve engellilere 'sonbahar temizliği' hizmeti

Kayseri’de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, mahallesinde bulunan yaşlı ve engelli vatandaşların halılarını yıkatarak, sonbahar temizliğine yardımcı oluyor.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin muhtarı Gonca Kaan, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Mahallesinde yaşlı bir çiftin halı yıkarken zorlandığını görünce böyle bir hizmete karar verdiğini söyleyen Kaan, her ayın 10, 20 ve 30’unda halıların kapılardan alınıp yıkanarak geri bırakıldığını belirterek, “İhtiyaç sahiplerinde halı sayısına bakmıyoruz, evdeki yıkanacak halıların tamamını yıkıyoruz” dedi.

Geçen yıl bahar aylarında bu hizmete başladıklarını ve şimdi de sonbahar temizliği yaptıklarını söyleyen Muhtar Gonca Kaan, “Geçen yıl mahallemizde yaşlı bir karı kocanın halı yıkadığını ve yıkarken de çok zorlandığını gördüm. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm ve bunu tek başıma yapamayacağım dedim. Sağ olsun yıkamacılık yapan Yunus Arslan beye telefon açtım. O da kabul etti, her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Daha sonra ben ayın 10’u, 20’si ve 30’u olarak ayda üç defa halı toplatmaya başladım. Burada da herkesin halısını değil yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin halısını yıkattık. Bunu bayram temizliği olarak başlattık. Şimdi de sonbahar temizliği olarak devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı olarak Yunus Arslan’a çok teşekkür ederim. O olmasa biz yapamazdık. Kendisinden Allah razı olsun. Ayda üç kere topluyoruz ve halı sayısında da sınır yok. Evde kaç tane halı varsa hepsini alıyoruz ve yıkandıktan sonra kapılarına teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde de ücret almıyoruz. Mahalleli de çok memnun bu durumdan. Mesela Mehmet ağabeyler karı koca engelliler. Geçen yıl da yıkatmıştık, bu yıl da yıkatmaya devam ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karakaya da, “Muhtarımızdan Allah razı olsun. Gittiğimiz zaman anında elinden geleni yapıyor. Geçenlerde kendisine halılarımızın yıkanacağını söylemiştik. Eşim ve ben engelliyiz. Kendisi de sağ olsun elinden geleni yaptı. ’Mehmet ağabey gittiğinize değmez’ dedi ve bu gün de arkadaşlar geldi halıları aldılar. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yıkamacı Yunus Arslan ise, “Bizim işimiz halı yıkama. İnsanlara faydalı olmak istiyoruz. Kimin ihtiyaç sahibi olduğunu da bizim bilmemiz pek doğru değil. Bizim seçtiğimiz insanlara değil de muhtarımızın seçtiği insanlara hizmet vermenin isabet olduğunu düşünüyorum. Muhtarımız gerçek ihtiyaç sahiplerini buluyor, biz de hiçbir ücret almadan halılarını yıkıyoruz” dedi.