Muhtarlar Belediye başkanlarından ihtiyaçlarının giderilmesini talep ediyor

Anadolu Muhtarlar, Mahalli İdareler Derneği Başkanı ve Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Bizim Mahalle’ programına katılarak moderatör Berat Yunus Atıcı’nın sorularını yanıtladı.

Belediyelerin muhtarların ihtiyaçlarını gidermekte mükellef olduğunu ifade eden Anadolu Muhtarlar, Mahalli İdareler Derneği Başkanı ve Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, “Belediyeler güçleri nispetinde muhtarlıkların ihtiyaçlarını gidermekte mükelleftir. Ben şehir merkezindeki bir muhtarın soba yakarak idare etmesini istemiyorum çünkü gerçekten ileri derecede bir belediyecilik yapıyorsak her tarafımız pırıl pırılsa biz de teknolojinin getirdiği imkanları sağlamalıyız. Muhtarların elektrik, su, internet, doğalgaz buna benzer bütün masrafları muhtarlar karşılıyor” şeklinde konuştu.

‘BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ MUHTARLARLA DAHA SIKI BAĞLAR KURMALI’

Belediye başkanlarının muhtarlarla kurması gereken iletişimden söz eden Anadolu Muhtarlar, Mahalli İdareler Derneği Başkanı ve Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, “Biz muhtarlar olarak belediyelerle Kayseri’de istediğimiz noktada değiliz evet irtibat kuruyoruz ama burada muhtar sürekli bir rakip bir hasım olarak görülmemesi lazım iş birliği içerisinde çalışılan bir birim olması lazım çünkü biz de devlet adına hizmet veriyoruz. Belediye Başkanlarımızın da muhtarlarımızla iletişim noktasında daha güçlü sıkı bağlar kurmasını rica ediyorum” ifadelerinde bulundu.