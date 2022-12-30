Muhtarlar emeklilik hakkını istedi

BAĞ-KUR’lu oldukları için 5 sene daha prim yatırmaları gerektiğini dile getiren Çardaklı mahalle Muhtarı Bekir Aydoğar, “Hakkettiğimiz emekliliğimizin gasp edilmesini istemiyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını ve herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Düzenlemenin, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacağı ifade edildi.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

Kayseri'de ve ülke genelinde birçok muhtar ise sigortalarının muhtarlık nedeniyle BAĞ-KUR’a geçirilmesi sebebiyle emekli olamadıkları söyledi. 1999 yılından önce sigorta başlangıçlarının olmasına ve prim günlerini tamamlamalarına rağmen muhtarlıktan dolayı BAĞ-KUR’lu oldukları için emekli olamadıklarını söyleyen İncesu İlçesine bağlı Çardaklı Mahalle Muhtarı Bekir Aydoğar, “Benim gibi birçok arkadaşım EYT’den yararlanamıyor. Bizim 1999 yılından önce sigorta başlangıcımızın olmasına rağmen, sigorta primimizi tamamlamamıza rağmen şu an muhtarlığımızdan dolayı BAĞ- KUR’lu olduğumuz için emekli olamıyoruz. Sistem bize diyor ki BAĞ-KUR’lusunuz 9 bin günü tamamlamanız gerekiyor. Bizler muhtar olduğumuz zaman BAĞ-KUR’a geçeceğimizi bilmiyorduk ama sigortalı olacağımızı biliyorduk” şeklinde konuştu.

‘HAK ETTİĞİMİZ EMEKLİLİĞİMİZİN GASP EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ’

BAĞ-KUR’lu oldukları için 5 sene daha prim yatırmaları gerektiğini dile getiren Aydoğar, “Primi düşük olanların da en az 5 - 6 yıl prim yatırması gerekiyor. Biz bu mağduriyetin giderilmesini hak ettiğimiz emekliliğimizin geri verilmesini istiyoruz. Benim tam 5 bin 970 günüm var sigortadan. Şu an ki sistem 5 bin günden emekli yapıyor ancak BAĞ-KUR’lu olduğumuz için son 2 bin 520 günde ki fazla güne bakıyor, bizde zaten şu an o sayıyı aştığımızdan dolayı sistem bizi BAĞ-KUR’lusunuz 9 bin günü tamamlamalısınız diyor. Benim şu durumda bin 700 güne daha ihtiyacım var, muhtarlığı bitirene kadar bir 500 gün daha kurtarır, ondan sonraki 1200 günü mü kim yatıracak. Benim yatırma gibi bir durumum yok. Esnaf ya da işveren de değilim. Yasa çıkmadan bu mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyorum. Gerek meclis görüşmelerinde gerekse komisyon görüşmelerinde bizim gibi binlerce arkadaşımız vardır hak ettiğimiz emekliliğimizin gasp edilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.