Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a 19 Ekim ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan mahalle muhtarlarından oluşan heyeti kabul ederek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği çerçevesinde merkezde ve kırsalda ‘uç beyi’ olarak nitelendirdiği muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan mahalle muhtarları, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürürken, mahalle muhtarları ile de sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyet gösteriyor. Bugünün anısına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Gününüzü kutluyorum, sağlıklı, huzurlu, daha nice yıllara, günlere diye temennide bulunuyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile istişare etmeye devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşlara hizmet götürme noktasında en önemli yardımcıları olan muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhtarlar da ilgi alakası, hizmetleri ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Muhtarlar, kendileri ile ilgili ne zaman bir program olsa, Büyükşehir Belediyesi’nin hemen karşılık verip, destek sunduğu için bir kez daha teşekkürlerini ilettiler.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Büyükkılıç, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarların Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de hazır bulundu.