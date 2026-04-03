Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ulusoy'dan 5 Mahalle Muhtarına Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde hizmet kalitesini arttırmak ve muhtarlarla güçlü iletişim ağını sürdürmek amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 1 Nisan 2026 tarihinde Dokuzpınar, Sarıkürklü, Çardaklı, Kızılören Aşağı, Kızılören Ötebatan ve Kızılören Tabaklı mahallelerini kapsayan geniş çaplı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Kızılören Tabaklı Mahallesi’nde başlayan incelemelerde, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Asaf Yüksel, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan dinleyen heyet, devamında diğer mahallelere geçerek saha incelemelerini sürdürdü.

Ziyaretlerde altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine kadar birçok başlıkta yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik planlamalar da ele alındı. Yerinde tespitlerle hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “gönül belediyeciliği” anlayışı doğrultusunda muhtarlarla kurulan güçlü iletişim ağı, belediyenin hizmet refleksini arttırmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın, muhtarları “uç beyi” olarak nitelendirerek yerel yönetimdeki kritik rollerine vurgu yapması, sahadaki koordinasyonu da güçlendiriyor.