Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

Muhtasar ve prim hizmet, damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. 

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  • 25.04.2023 17:57
  • Güncelleme: 25.04.2023 18:10
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Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, muhtasar ve prim hizmet, damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleriyle ilgili açıklama yapıldı. 
Açıklamaya göre; 25 Nisan 2023 tarihli ve 154 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
- 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. 
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. 
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi ise 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

1ha

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