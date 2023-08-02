Muhteşem çocuk şenliği

Talas Belediyesi'nin 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' çerçevesinde düzenlediği çocuk şenliği büyük ilgi gördü.

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  • 02.08.2023 12:08
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:26
Muhteşem çocuk şenliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin “Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde düzenlediği çocuk şenliği büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar yapılmış en donanımlı çocuk şenliğiyle Paraşüt İniş Alanı, tarihi günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların adeta akın ettiği organizasyonda TRT Müzikali Doru’nun karakterleri çocuklarla buluşurken atölye çalışmaları çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

Anne babaların çocuklarıyla birlikte gönüllerince bir gün geçirdiği şenlikte kukla, denge, akrobasi, jonglör gibi sahne gösterileri ilgiyle izlenirken şişme oyun alanlarında çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Çocuklar sevinçli, anne babalar mutlu

Çeşitli çocuk oyunları ve yarışmaların da renk kattığı organizasyon hakkında görüşlerini aktaran çocuklar ve anne-babaları, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şenlik için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür eden aileler, çok keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Teşekkürler başkan amca!

Büyükler, “Her şey çok güzel, çok güzel hazırlamışsınız, çocuklar için de çok güzel olmuş. Burada bulunmaktan çok büyük keyif aldık. Çok mutluyuz, Allah razı olsun Talas Belediyesi’nden. Gerçekten çocuğumuz için de bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuşurken çocuklar da “Çok güzel kahramanlar var, çok eğleniyoruz. En çok kitap ayracı yapmayı sevdim, teşekkürler başkan amca!” diyerek mutluluklarını ifade ettiler.

Bugün de devam

Öte yandan çocuk şenliği bugün de devam edecek. 14.30’da başlayacak etkinlikler saat 22.00’ye kadar sürecek.

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İHA

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