Muhteşem kıraatı ve yoğun cemaatı ile Ahmet Ayşe İnci Camii

1938 yılında Kayseri Kocasinan Boyacıköy Mahallesi’nde doğan Ahmet İnci’nin bu camii dışında Kayseri’de, Eskişehir Bağlarında Ahmet ve Erhan İnci Anadolu İHL ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Ayşe-Ahmet İnci İlkokulu ve Ortaokulu bulunmaktadır. İstanbul’da yaşayan ve 2017 yılında vefat eden İş adamı Ahmet İnci, tek evlatlığı Erhan’ın genç yaşta 2012 yılında vefatından sonra kendini hayır işlerine adamış ve şehrimize önemli katkıları bulunmuştu. 2020 Yılında da Ahmet İnci'nin hanımı Ayşe İnci vefat etti.

Kendinden sonra varisi olan bir evladı olmayan ama yaptığı hayırlarla amel defteri her zaman açık kalan Merhum Ahmet İnci'nin hayır ve hasenatları ilimizde yaşamaya devam ediyor.

Ahmet ve Ayşe İnci Camii’nin dört sütun üzerinde yükselen tek kubbeli görkemli yapısı ve muhteşem iç tezyinatı oldukça dikkat çekici. Kubbesi ve duvarlarında bulunan çok sayıda penceresi camiye ayrı bir ferahlık kazandırmakta. Caminin iç kıble cephesi ve alt pencere kenarlıkları komple seramik süslemeli olup, kubbe altı, yarım kubbeleri ve duvarları birbiriyle uyumlu harikulade bir tezyinatla süslenmiş.

Bu camiyi diğer camilerden ayıran bir başka özellik de, başka bir hayırsever tarafından daha sonra camiye eklenen bir çift minaresi. Arap mimari tarzını andıran bu minarelerin geniş kare şeklindeki oturumu şerefesinden sonra sekizgen olarak devam etmekte ve ikinci şerefeden sonra da yuvarlak yivli olarak göğe yükselmektedir. Üçüncü şerefeden sonra, sekiz ayaklı estetik bir minber minaresi bulunmaktadır.

Cami içini aydınlatan dev avizenin 2017 yılında Cuma vaazı esnasında zincirinden koparak cemaatin üzerine düşmesi sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Bu üzücü olaydan sonra cami aydınlatma sisteminde avize yerine led aydınlatma sistemine geçilmiş. Böylece de kubbe ve tavanın görkemi cemaat tarafından daha iyi temaşa edilebilmektedir.

Bu caminin kısa süre içinde halk nezdinde popüler olmasının bir nedeni de caminin İmam Hatibi Hüsrev Hoca’nın kendine özgü Kabe esintili muhteşem kıraatı. Kıraatındaki sadelik, akıcılık, vurgu ve makam, tok ve yanık sesle birleşince, insanın dinlemeye doyamayacağı bir kıraat ortaya çıkıyor. Cumalarda, mübarek gecelerde ve Ramazan teravihlerinde Kayseri’nin dört bir tarafından binlerce insanı bu camiye çeken en önemli etken, okunan Kuran Kıraatının sadâsı.

Hanımların ve gençlerin hiç de az olmadığı kalabalık bir cemaatle kılınan teravih namazında, kısa sureler tek nefeste farklı makamlarda okunarak ihya edildi.