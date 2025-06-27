Müjdeli Haber: Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Kayseri Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunda Kocasinan Belediyesi’nin kurucu üye olarak yer aldığı belirtildi. Projenin yatırım programına alınmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Proje ile birlikte Kayseri’nin tarım alanındaki üretim kapasitesinin artması ve çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi amaçlanıyor.

Kocasinan bölgesinin tarımda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden yetkililer, şehirde üretilen tarımsal imalatın yüzde 20’sinin bu bölgedeki çiftçiler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu proje ile ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilere ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, Elmalı Mahallesi'nde bulunan jeotermal sıcak su kaynağı ile hayata geçirilen Sera İhtisas OSB, tarımsal ve endüstriyel üretimi birleştirerek Kayseri için büyük bir fırsat sunacak. Proje, tarımsal üretim alanında Türkiye’ye örnek teşkil edecek nitelikte.

Kayseri’nin tarım alanındaki bu atılımı, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak ve çiftçilere yeni fırsatlar sunacak.