Mükelleflerin zarara uğramaması için ne yapılmalı?

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı mükelleflerin zarara uğramaması için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Müşavir Bağcı: “Bu noktada bir kere belge düzenleme kurallarına uyulması gerekiyor. Çünkü düzenlenen bir belge, integratör tarafından çok geç bir tarihte düzenlense dahi, onun alt kodlarında imza tarihinde, patronun düzenlenme tarihinde ortaya çıkıyor. Buna bir kere uymak gerekiyor. Ön muhasebe personelinin ciddi anlamda eğitilmesi gerekiyor. Onun dışında artık muhasebeye ve resmi muhasebeye çok ciddi bir şekilde önem verilmesi gerekiyor. Çünkü maliye artık bu noktada mükellefleri takip ediyor. Takip ettiği için de soracakları sorulara cevap verebilecek bir profesyonel bir ekibinin her zaman varlığı artık mükellef için elzem bir duruma dönüştü. İşte bu nokta, bizim çıkış noktamız. Çünkü dijitalleşen bu sistemde, “sadece basit bir şekilde ben kaydediyorum, gönderdim muhasebeye ben kaydetti” bu kelimeler artık anlamını yitirtti. Ki yitirmezse de, yani mükellef nezdinde yitirmezse de bunun bedeli kendisine çok ciddi bir maliyet olarak gelecektir. Çünkü bu artık bunu öngörüyor. Yani biz kayıtlı ekonomiye geçmekle birlikte, her ne kadar kayıtlı ekonomiye geçsek de, işlemlerin doğruluğu, muhasebenin doğru kayıt yapılması, ön muhasebe sistemiyle resmi muhasebe sistemi arasında tam anlamıyla uyumu sağlanması, birbirinden kopmaması ve bunun için doğru integratörlerin, doğru programların kullanılması, artık bu noktada şart ve dediğim gibi, yapmayanın ayakta kalmasının mümkün olmadığı bir duruma dönüştü. Tavsiyem artık muhasebe sistemlerine, kayıtlı ekonomiye, bankacılık sisteminin muhasebe verimlerine doğru aktarılmasına, maliyetlendirmenin artık ciddi anlamda dijitalleşmesinin ve buna ilişkin integratörlerinin alınmasının zorunlu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.