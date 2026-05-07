  • Mülhem Kayseri Mutfağı Projesi: Tarihi Kale İçine Yeni Bir Soluk

Kayseri, köklü mutfak kültürünü tarihi atmosferle buluşturacak olan 'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesiyle önemli bir adım atıyor. Kayseri Kalesi içerisinde yapımı devam eden bu proje, şehrin zengin gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Proje, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını modern bir konseptle bir araya getirerek, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Mülhem Kayseri Mutfağı, Kayseri’nin geleneksel yemeklerini modern sunumlarla misafirlere ikram edecek. Böylece, hem şehir sakinleri hem de turistler için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Mülhem Kayseri Mutfağı, KAYTUR aracılığıyla yüksek hizmet standartlarıyla işletilecek. Proje, tarihi dokunun korunarak hayata geçirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede, Kayseri Kalesi'nin çok katmanlı tarihine de özen gösterilmiş oluyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yaz döneminde hemşehrilere ve misafirlere yöresel, kaliteli ve keyifli bir hizmet sunulması planlanıyor. Kayseri’nin gastronomi alanındaki zenginliğini yansıtan bu tesis, yalnızca bir restoran olmanın ötesine geçerek, kültürel bir deneyim alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Mülhem Kayseri Mutfağı, Kayseri’nin mutfak sanatlarını tanıtacak ve şehrin tarihi atmosferinde unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Bu proje, Kayseri’nin kültürel mirasını yaşatırken, aynı zamanda modern gastronomi anlayışına da katkıda bulunacak.

