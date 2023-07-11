Murat Cahid Cıngı, Avrupa Parlemonto Meclisi Türk Delegesi oldu
Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı TBMM bünyesinde seçilen Avrupa Konseyi parlementer Meclisi(AKPM) Türk Delegasyonu üyeliğine seçildi.
- 11.07.2023 11:14
- Güncelleme: 11.07.2023 11:14
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı TBMM bünyesinde seçilen Avrupa Konseyi parlementer Meclisi(AKPM) Türk Delegasyonu üyeliğine seçildi.
İki hafta önceki TBMM oturumunda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine de seçilen Cıngı'nın, ülkemizi ve Kaysri'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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