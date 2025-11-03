Murat Cahid Cıngı'dan El Cezire'de 'Terörsüz Türkiye' makalesi

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı; “Terörsüz Türkiye: Bölgesel Dönüşümü Şekillendiren Milli Barış Tecrübesi” başlıklı makalesini, uluslararası medya kuruluşu El Cezire için kaleme aldı.

Milletvekili Cıngı, makalesinde Türkiye’nin terörden arınma sürecini modern barış tarihine örnek teşkil eden milli bir model olarak tanımlayarak,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle Türkiye, barış sürecini herhangi bir dış arabulucuya ihtiyaç duymadan, demokratik kurumlar ve TBMM öncülüğünde başarıyla sürdürmektedir. Bu yönüyle Türkiye, dünyadaki diğer bazı IRA, ETA ve FARC gibi terör örneklerinde onlarca yılda ulaşılan barış ortamını çok daha kısa sürede tesis ederek dünyaya özgün bir barış tecrübesi sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin barış ortamıyla birlikte güçlü bir kalkınma ve yatırım ivmesi yakaladığını da ifade eden Cıngı; “Güneydoğu’da 198 proje ve 14 milyar dolarlık bütçeyle 2028’e kadar 570 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu istikrar ortamı, yalnızca ekonomik ve sosyal refahı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin küresel enerji ve tedarik koridorlarındaki bağlantısallığını pekiştirerek Avrupa’nın enerji arzına da istikrar kazandıracaktır” dedi.

Öte yandan Milletvekili Cıngı makalesinde; Türkiye’nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatları üzerinden Avrupa’nın enerji güvenliğinde vazgeçilmez rol oynadığını belirterek, “Terörden arınmış bir Türkiye, eşsiz jeostratejik konumuyla küresel enerji ve ticaret koridorlarının istikrarını doğrudan belirlemekte, Avrupa’nın enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin teminatı olarak kesintisiz enerji akışını ve tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendirmektedir. Bu tarihi fırsatın kalıcı barışa dönüşebilmesi için Türkiye’nin yürüttüğü çabalara yapıcı destek sağlanmalı, süreci akamete uğratacak PKK uzantılarıyla angajmandan titizlikle kaçınılmalıdır” İfadelerinde bulundu.