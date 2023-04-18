Murat Cahid Cıngı, Sivas Caddesi esnafını ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Murat Cahid Cıngı, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin en yoğun caddelerinden birsi olan Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.

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  • 18.04.2023 13:24
  • Güncelleme: 18.04.2023 13:24
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Murat Cahid Cıngı, Sivas Caddesi esnafını ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Murat Cahid Cıngı, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin en yoğun caddelerinden birsi olan Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.

Kayseri Erciyes A.Ş'deki görevi gereği Kayserililerin yakından tanıdığı milletvekili adaylarından birisi olan Murat Cahid Cıngı, Sivas Caddesi esnafını ziyaret ederek, esnafın yaklaşan bayramını tebrik edip, bereketli kazançlar diledi. 

Haber Merkezi

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