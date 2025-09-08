Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı

Şarkışla doğumlu olan ve futbola 2002 yılında Kayseri’de başlayan Murat Demirezen, daha sonra Kayserispor alt yapısına gitti. Profesyonel olduktan sonra bir çok kulüpte forma giyen Murat Demirezen son olarak geçen sezon 1074 Çankırıspor forması giydi. Otuz beş yaşındaki Murat Demirezen 2025 – 2026 sezonu öncesi aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı.