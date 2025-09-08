  • Haberler
  • Spor
  • Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı

Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı

Lisanslı olarak futbol oynamaya 2002 yılında Kayseri'de başlayan ve bir çok kulüpte forma giyen Murat Demirezen, aktif futbolculuk hayatını noktaladı.

Murat Demirezen aktif futbol hayatını noktaladı

Şarkışla doğumlu olan ve futbola 2002 yılında Kayseri’de başlayan Murat Demirezen, daha sonra Kayserispor alt yapısına gitti. Profesyonel olduktan sonra bir çok kulüpte forma giyen Murat Demirezen son olarak geçen sezon 1074 Çankırıspor forması giydi. Otuz beş yaşındaki Murat Demirezen 2025 – 2026 sezonu öncesi aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 11 ilçede elektrik kesilecek(8 Eylül)
Kayseri’de 11 ilçede elektrik kesilecek(8 Eylül)
Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanacak
Kabine “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanacak
Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı
Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İzmir’de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
Talas Belediyesi'nden Çevre Dostu Yenilik: Sıkıştırmalı Geri Dönüşüm Aracı
Talas Belediyesi'nden Çevre Dostu Yenilik: Sıkıştırmalı Geri Dönüşüm Aracı
Akıl Küpü Kütüphaneleri 66.000 Üyesiyle Yaz Boyunca Doldu Taştı
Akıl Küpü Kütüphaneleri 66.000 Üyesiyle Yaz Boyunca Doldu Taştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!