Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Ziyaret sırasında Kelek, Hayrullah Şahin’e başarı dileklerini ileterek, “Kayseri Özel Halk Otobüsleri Odası seçimlerinde tekrar göreve getirilen Hayrullah Şahin Başkanımıza hayırlı olsun. Rabbim, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu. Kelek, esnafın ve ulaşım sektörünün Kayseri için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Şehrimizin ulaşım yükünü omuzlayan esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Murat Kelek, Kayseri’nin büyüyen ve gelişen yapısında ulaşım sektörünün kritik bir rol oynadığını belirtti. Özel halk otobüsü esnafının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda, karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ve şehir adına yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi. Bu tür ziyaretlerin, yerel yönetimle esnaf arasında güçlü bir bağ oluşturduğuna vurgu yapıldı.